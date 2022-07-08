مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 313 تصريحًا إعلاميًا يضم أكثر من 900 إعلامي منذ بدء موسم حج هذا العام 1443هـ.وعززت الهيئة خطتها التشغيلية لهذا الموسم؛ بتجهيز مركز تحكم ومتابعة بالمشاعر المقدسة يعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم والمساندة لوسائل الإعلام والإشراف على التغطيات والتقارير المباشرة والمصورة.واستهلت أعمالها قبل الحج بإطلاق خدماتها عبر منصة الخدمات الإعلامية "إعلام" التي تضمنت خدمة جديدة فورية وهي (إصدار التصاريح الإعلامية للوفود الدولية), حيث تضاف هذه الخدمة إلى بقية الخدمات الإلكترونية (تصريح الوفود الإعلامية المحلية، وتصريح الإستوديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، وتصريح مؤقت لدخول سيارات الربط العلوي بالأقمار الصناعية "عربات البث").وتقدم الهيئة دعمها لوسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية والإذاعية المحلية والدولية، والمؤسسات الصحفية، ومكاتب تمثيل وكالات الأنباء الدولية، ومؤسسات البث والإنتاج الإعلامي، والجهات الحكومية الراغبة في التوثيق الإعلامي لأنشطتها في موسم الحج, حيث تسهم تلك الخدمات المتنوعة في تسهيل مهام وسائل الإعلام في تغطية موسم الحج، وإبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم.// انتهى //20:41ت م0122