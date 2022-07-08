الباحة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسكثفت الفرق الميدانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة تواجدها في أسواق النفع العام لضمان جودة الخدمة وتسهيل سير العمل.ووقف مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني اليوم على عدد من المسالخ للتأكد من جاهزيتها، والتي سمح لها من قبل الأمانة والبالغ عددها 40 مطبخاً على مستوى المنطقة لمباشرة عمليات الذبح، وذلك من خلال منحهم تصاريح مؤقته لمدة 3 أيام، بهدف تسهيل عملية الذبح وتخفيف التزاحم في المسالخ النظامية ، مشدداً على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالف حسب الأنظمة واللوائح المتبعة .ومن جانبه أكد مدير إدارة أسواق النفع العام محمد العماري جاهزية المسالخ بالمنطقة لاستقبال الأضاحي وذلك من خلال تواجد 353 موظفاً و13 مسلخاً مجهزة بشكل كامل .// انتهى //21:12ت م0124