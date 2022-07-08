مكة المكرمة ٩ ذو الحجة ١٤٤٣هـ الموافق ٨ يوليه ٢٠٢٢م واستبذل جامعة أمِّ القُرى سنويًّا الكثير من الجهود الحثيثة لخدمة الحجاج والمعتمرين في موسم الحجِّ والعمرة؛ مُسخِّرة بذلك طاقاتها البشريَّة والعلميَّة والبحثيَّة والإداريَّة وغيرها لتوفير أفضل الخدمات، وذلك وذلك ضمن سعى الجامعة لتطوير وتحسين تجربة الحاجِّ والمعتمر ، استراتيجيتها 2027 الخاصة بالخدمات المُقدَّمة للحجاج والمعتمرين من الأبحاث والابتكارات والخدمات التَّعليميَّة والتَّطوعيَّة.وتقدم الجامعة ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة الذي يعد مركزًا بحثيًّا متفرِّدًا على المستوى العالمي؛ كونه يخدم حدثًا فريدًا وتجمُّعًا لا مثيل له؛ لذلك اختلفت أهدافه البحثيَّة عن نظائره في العالم من ناحية اختصاصه بالحجِّ والمشاعر المُقدَّسة والمدينتين المُقدَّستين، وما يرتبط بهما من أمور تخطيطيَّة أو بيئيَّة أو إنسانيَّة، وما قدمه من أبحاث تجاوزت هذا العام 30 بحثًا متخصِّصًا.كما تساهم الجامعة بخبرائها من خلال الدِّراسات والمشاريع الاستشاريَّة والدورات التدريبية التي يقدمها معهد البحوث والدِّراسات الاستشاريَّة بالتَّعاقد مع الجهات المتخصِّصة ومنها ( وزارة الحجّ والعمرة، ووزارة الشُّؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان ممثلة في أمانة العاصمة المُقدَّسة، وهيئة تطوير مكَّة المُكرَّمة ) وغيرها ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التَّدريبيَّة والاستشارية ما يفوق 11,280 مستفيداً من العقود الاستشاريَّة المختلفة.ويشارك معهد تعليم اللغة العربيَّة لغير النَّاطقين بها سنويًّا مع الجهات المعنيَّة لترجمة خطبة يوم عرفة إلى 14 لغة مختلفة ، إضافة لمشاركته في الإرشاد المكاني والتَّوجيه والإرشاد للحجيج بالتَّعاون مع الرئاسة العامَّة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَّبوي.و سخَّرت الجامعة جهودها في مجال العمل التَّطوُّعي بالحجِّ من خلال إكساب المتطوِّعين المهارات اللازمة لهم وتأهيلهم بالتَّنسيق مع الجهات المعنيَّة في الحجِّ؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتطوِّعين قرابة 2017 متطوِّع لهذا العام ؛ إيمانًا من الجامعة بالدَّور الهامِّ لذلك ، وحرصت الجامعة على خلق العديد من الفرص اللازمة للمتطوِّعين بالتَّعاون مع الجهات المعنَّية ، وهي ( المديريَّة العامَّة للدِّفاع المدني ، وهيئة الهلال الأحمر السُّعودي ، ووزارة الحجِّ والعمرة، ومركز التَّطوُّع الصِّحي، وجمعيَّة درهم وقاية)، وغيرها من الجهات.ووفَّرت عمادة شؤون الطُّلاب النَّقل والإعاشة للطَّلبة المتطوِّعين وفرق عشائر الجوالة المشاركة خلال موسم الحجِّ داخل الحرم الجامعي. و كان لمراكز العمادة والأندية الطلابية بعض المشاركات المجتمعية للترحيب بضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات المختلفة.وتُقدِّم جامعة أم القرى مجموعة من الخدمات اللوجستيَّة التي تشرف عليها وكالة الجامعة، ممثلة في: إدارة الأمن الجامعي ، و إدارة المرافق والخدمات ؛ حيث تتيح مقرَّات الجامعة في موسم الحج لوزارة الداخليَّة والجهات المشاركة في الحجِّ كمراكز للإيواء، وعقد الاجتماعات والمناسبات قبل وأثناء وبعد الموسم.والجدير بالذِّكر أنَّ الجامعة تُقدِّم برامج تعليميَّة نوعيَّة طبيَّة وإداريَّة شاملة ومُصمَّمة لتأهيل الدَّارسين من الطُّلاب في إدارة فعاليَّات الحجّ والعمرة؛ وذلك في كُليَّة الطِّب وكُليَّة إدارة الأعمال ، مثل: برنامج الحجّ المنهجي الصِّحي ، وبرنامج ماجستير إدارة الحشود . ويحظى الطُّلاب بتأهيل خاصّ من خلال دراسة مقرَّرات متنوِّعة تغطي جوانب إداريَّة وصحيَّة ومجتمعيَّة مختلفة؛ كما تُقدِّم قاعدة معلوماتيَّة بهدف تحسين القُدرة على إدارة العمليَّات في موسم الحجّ.// انتهى //21:15ت م0125