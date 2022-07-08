مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسوقف معالي رئيس مجموعة رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، اليوم على جاهزية مرافق ومواقع التشغيل لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والاضاحي للاطلاع على جاهزيتها استعداداً لتنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام، الذي يبدأ بعد شروق شمس يوم غد ٍالعاشر من ذي الحجة ويستمر إلى غروب شمس ثالث أيام التشريق.واستمع الدكتور الجاسر على شرح مفصل عن طريقة العمل من بداية تنفيذ النسك، إلى أن يتم تغليفها وتوزيعها على مستحقيها .وشدّد معاليه على ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الاشتراطات الصحية والشرعية والفنية، وبذل الجهود لتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تطرأ خلال تنفيذ النسك.// انتهى //21:17ت م0127