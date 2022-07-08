الرباط 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعاً بنسبة 0.12 %، مسجلاً 11.711,37 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 946,35 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.14 % مسجلاً 880,44 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات ما مجموعه 246,87 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 609,18 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:23ت م0128