مكة المكرمة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأنهت أمانة العاصمة المقدسة كامل استعدادات أعمالها في مجال الإشراف على صيانة ونظافة وحدات الذبح والمجازر بالمشاعر المقدسة بمنطقة المعيصم ، التي يتم تشغيلها عبر مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي حيث ستشهد إقبالاً كبيراً من حجاج بيت الله الحرام خلال هذه الأيام من عيد الأضحى المبارك .وأوضح المشرف على أعمال المجازر بالمشاعر المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي أن الأمانة وضعت مجمل الترتيبات الكفيلة بأداء المجازر بأعلى معايير الجودة التشغيلية خلال الموسم وابرام عقود صيانتها ونظافتها وتشغيلها وفق أفضل الطرق الصحية وإزالة وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الإصحاح البيئي ، مشيراً الى أن الأمانة تقوم بالإشراف على أعمال المقاولين المتعاقدين لنظافة وحدات الذبح الخمسة بالمشاعر المقدسة التي تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ( 1.020,000 ) رأس من المواشي .وأبان الدكتور الحتيرشي أن وحدات الذبح الـ (5) تشمل على مجزرة المعيصم المطورة رقم (1) وتبلغ سعتها (200.000) رأس من المواشي ، مجزرة المعيصم المطورة رقم (2) وتبلغ سعتها (120,000) رأس من المواشي، مجزرة المعيصم المطورة رقم (3) وتبلغ سعتها (120,000) رأس من المواشي ، مجزرة المعيصم المطورة رقم (4) الأبقار والجمال وتبلغ سعتها (10.000) رأس، وحدة الذبح (B) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم ، وحدة الذبح (D) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم ،وحدة الذبح (E) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120.000) رأس من المواشي بالموسم ، وحدة الذبح (F) الحديثة بالمعيصم وتبلغ سعتها ما يقارب (120,000) رأس من المواشي بالموسم .وأكد أن الأمانة قد وضعت كافة الترتيبات الكفيلة بأداء هذه المجازر والوحدات بالطريقة المثلى خلال فترة الموسم وما بعده ، مشيراً إلى أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الميدانية لمتابعة إجراء مشاريع نظافتها على الوجه المطلوب .// انتهى //21:25ت م0129