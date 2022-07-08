مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأدى حجاج بيت الله الحرام صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام، عقب اكتمال وصولهم إلى مشعر مزدلفة بعد وقفهم على صعيد عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة قدمتها الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين .وهيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مسجد المشعر الحرام بالاحتياجات، إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية المتعلقة بنسك الحج .// انتهى //21:42ت م0132