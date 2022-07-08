لحج 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 85 طنًا و 600 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الوادي والمدينة التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 14.400 فرد .ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز على الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق، وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا، والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية.//انتهى//21:44ت م0133