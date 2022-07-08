عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع أكثر من 85 طنًا من السلال الغذائية في محافظة لحج
الجمعة 1443/12/9 هـ الموافق 2022/07/08 م واس
لحج 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 85 طنًا و 600 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي الوادي والمدينة التابعة لمحافظة لحج، استفاد منها 14.400 فرد .
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز على الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق، وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا، والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية.
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21:44ت م
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