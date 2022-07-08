الرباط 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الداخلية المغربي عبد الواحد لفتيت بالرباط اليوم، بكل من المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون ووزير الداخلية الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، اللذين يزوران المغرب.وتناولت مباحثات الجانبين على الخصوص، تقييم التعاون القائم على المسؤولية المشتركة في مجال الهجرة، واتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة شبكات الاتجار بالأشخاص.// انتهى //21:51ت م0134