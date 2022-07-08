ياوندي 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة لجمهورية الكاميرون المتضمنة 25 طنًا من التمور.وقام بتسليمها القائم بأعمال سفارة المملكة لدى الكاميرون عبدالرحمن بن إبراهيم الزبن، بحضور معالي الأمين العام المكلف بوزارة الخارجية الكاميرونية أومارو شنمون ، وعدد من منسوبي وزارة الخارجية، وممثل من وزارة المالية بالمملكة، وفريق من المركز، وذلك في مقر سفارة المملكة بالعاصمة ياوندي.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها، ولتصل الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//21:52ت م0135