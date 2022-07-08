جيزان 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة جازان مبادرة "المراقب المجتمعي" خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ، وذلك ضمن سعي الأمانة لتطوير وتنويع مجالات العمل التطوعي، ورفع نسبة المتطوعين، وترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام.وشارك المتطوعون والمتطوعات في الفرق التطوعية التابعة لأمانة منطقة جازان بفاعلية في المبادرة الهادفة لتعزيز أعمال الرقابة المجتمعية على المجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وكذلك المشاركة في رصد مظاهر التشوهات البصرية ، حيث تستمر على مدى 15 يومًا.يُذكر أن 1343 متطوعًا ومتطوعة بالفرق التطوعية التابعة للأمانة ساهموا خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي 2022م ، في تنفيذ 269 فرصة تطوعية شملت 64,522 ساعة ، حيث تنوعت الفرص لتشمل نشر التوعية بالالتزام بالتباعد ولبس الكمام ، وتنظيم فعالية أسبوع المهنة ومبادرة "حياة كريمة" ، وكذلك رصد مظاهر التشوه البصري ، وتنظيم الاحتفاء بفعالية يوم التأسيس ، ورصد الآبار الإرتوازية المكشوفة ، إلى جانب المشاركة في ماراثون المشي والمسابقات الرياضية ، وتنفيذ رسومات جدارية لمعالجة التشوهات البصرية ، والمشاركة في أعمال التشجير بإسبوع البيئة وتنظيف الشواطئ والحدائق العامة ، وتوزيع الشتلات الزراعية وغيرها من المبادرات.// انتهى //22:05ت م0136