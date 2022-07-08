الرياض 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة، (5) مواطنين، و (5) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (300) متن من الإبل، و(550) رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام تصل إلى 200 ريال لكل رأس.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //22:35ت م0137