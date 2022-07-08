مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم أكثر من (6 ) ملايين لتر من ماء زمزم لضيوف الرحمن بالمسجد الحرام منذ غرة شهر ذي الحجة وحتى يوم عرفة.وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني أنه جرى تأمين أكثر من (6) ملايين لتر من ماء زمزم لسقيا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وتوفير أكثر من (2) مليون عبوة ماء زمزم.وبين الزهراني أن هذه الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة من قبل وكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.// انتهى //22:48ت م0140