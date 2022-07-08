مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسكشفت الشركة السعودية للكهرباء عن استقرار الخدمة الكهربائية في يوم عرفة في كافة المواقع بالمشاعر المقدسة، ولم تسجل أي انقطاعات، مسجلة ارتفاعات في الأحمال مقارنة بالعام الماضي، وسط جاهزية فرق العمليات ومراقبتها لأداء الشبكة على مدار الساعة.وأوضح رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج المهندس عبدالسلام بن راشد العمري أن الخطة التشغيلية للشركة هذا العام تسير وفق ما هو مُخطط له، وأن الأحمال المُسجلة يوم (الوقفة) في مشعر عرفات بلغت (327 ميجاوات)، وما تزال أنظار المختصين بمركز العمليات والتحكم بالمشاعر المقدسة تراقب وترصد شاشات الأحمال.وأضاف العمري أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمة كهربائية بمستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن خطة هذا العام اشتملت على عدة مرتكزات؛ تشمل الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية خلال هذه الفترة، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية ومعايير السلامة، من خلال تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة عبر 46 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط أُعدت مُسبقاً.// انتهى //22:51ت م0141