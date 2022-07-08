الرس 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأكملت بلدية محافظة الرس التابعة لأمانة منطقة القصيم كافة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بتجهيز مصليات الأعياد وتجميل الطرق والميادين بالإضاءات التجميلية، وهيئة كافة المواقع في سوق الماشية مبادرة من البلدية لاستقبال موسم الأضاحي.وبيّنت البلدية، أنها كثفت أعمال الرقابة الصحية والميدانية على المنشآت الغذائية والتجارية لتوعية العاملين، والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية حفاظًا على سلامة الجميع، منوهة حرصها على تهيئة كافة المرافق العامة ضمن حملتها لتطوير المنتزهات والحدائق ومضامير المشي.// انتهى //23:32ت م0143