نواكشوط 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسانعقد اليوم بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، اجتماع للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ، برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود.وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد وتعميق العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوربي، إلى جانب التطرق إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع الأمني العالمي والإقليمي، والمسار الديمقراطي.كما تم التطرق خلال اللقاء إلى المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.وتعقد اجتماعات الحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشكل دوري في إطار اتفاقية كوتونو التي تنظم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي.// انتهى //23:33ت م0144