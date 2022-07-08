مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واستعمل وزارة التجارة بكل طاقاتها البشرية والتقنية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والمساهمة في الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة - حفظها الله - لتوفير كل احتياجات حجاج بيت الله الحرام، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.وتسعى الوزارة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام في مجال الإعاشة والتموين والرقابة الوقائية, كما ترخص لناقلات الإمداد التمويني، وتشرف على دخولها لمشعر عرفات والمشاعر المقدسة، لضمان وجود وفرة في المواد الغذائية والتموينية التي تلبي احتياج ضيوف الرحمن خلال تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة.وتحرص الوزارة على المتابعة المستمرة لوفرة السلع الغذائية والتموينية استباقيا في جميع المشاعر والأماكن التي يوجد بها ضيوف الرحمن قبل وصولهم إليها, والتحقق من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية والتموينية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتأتي جهود وزارة التجارة في موسم الحج لتتكامل مع جهود القطاعات الحكومية الأخرى، بهدف تقديم خدمات عالية المستوى وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن.// انتهى //23:44ت م0146