مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسارتفعت حجم حركة البيانات التي مررتها شبكة stc في مشعر عرفات بزيادة غير مسبوقة وصلت إلى 40% مقارنة بأعلى موسم عام 2019 (ما قبل الجائحة) واستحوذت شبكة الجيل الخامس والرابع على 96% من الحركة.ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع التطوير الذي شهده موسم حج هذا العام من زيادة نوعية في التقنيات والتوسعات التي أسهمت في رفع تجربة الحاج وانسيابية الحركة حيث وصل ارتفاع عدد مواقع شبكة الجيل الخامس إلى 132% في حجم موارد الشبكة، كما شهد تحولًا ونقلة نوعية في المؤشرات وطريقة متابعة الخدمات وتجربة ضيوف الرحمن من خلال الإدارة المركزية في مركز التحكم بالعمليات الرقمية DOCC والأذرع الميدانية في محافظة جدة ومدينة مكة المكرمة.و قامت stc بأعمال توسعة مع القطاعات الحيوية والخدمية تزيد على 33% في موسم حج هذا العام, إضافة إلى إنشاء دوائر خاصة عالية السرعة لربط عدة مطارات دولية بالمملكة للإسهام في الخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم بيسر وسهولة.وحققت حلول شبكة الاتصالات الحرجة "تيترا" المقدمة من شركة specialized by stc للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى 100% لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية عبر خدمتي ميقات ومناسك التي توفر التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة عبر اتصال آمن ومشفر وموثوق بين فرق العمل من خلال 138 موقعاً توفر التغطية الكاملة لمناطق الحج.يذكر أن stc توفر الدعم لجميع الجهات المشاركة في الحج من خلال الدعم التقني الذي يمكنهم من إدارة فرق العمل وبما يساعد على رفع الكفاءة التشغيلية بموثوقية وأعلى درجات الأمان، إضافة إلى صيانة الشبكات وتوفير التغطيات اللازمة خلال موسم الحج لتمكين الجهات من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.// انتهى //23:45ت م0147