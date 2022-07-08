طريف 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة طريف التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتهيئة الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية، كما تم تهيئة وتجهيز الجوامع والمصليات ، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار.شملت الاستعدادات توفير منظومة خدمات متكاملة من خلال أعمال الصيانة والتجديد ، والحرص على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة في الألعاب بالمرافق الترفيهية.كما تواصل البلدية جهودها في مراقبة المحال وتكثف الجولات الميدانية التفتيشية على محال المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات ومحال الحلاقة والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية.// انتهى //23:51ت م0149