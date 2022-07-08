مزدلفة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسقام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر بجولة ميدانية على مركز غرفة عمليات قطار المشاعر؛ للوقوف على سير العمل والتأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة؛ رافقه معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي؛ والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية الدكتور بشار المالك.واطلع معاليه وقيادات المنظومة على آلية تسيير ضيوف الرحمن وسير العمل والآليات المتبعة في مراقبة تنقل ضيوف الرحمن.// انتهى //23:57ت م0151