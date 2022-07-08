نيويورك 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 3.24 نقاط 0.08%، إلى 3899.38 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بلغ 46.40 نقطة، 0.15% إلى 31338.15 نقطة.وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، 0.12 %، ليغلق عند 11635.31 نقطة.// انتهى //00:10ت م0001