اقتصادي / أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
نيويورك 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
سجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 3.24 نقاط 0.08%، إلى 3899.38 نقطة, وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بلغ 46.40 نقطة، 0.15% إلى 31338.15 نقطة.
وسجَّل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، 0.12 %، ليغلق عند 11635.31 نقطة.
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