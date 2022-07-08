عقلة الصقور 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأكملت بلدية محافظة عقلة الصقور التابعة لأمانة منطقة القصيم استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المحافظة والمراكز التابعة لها .وأوضحت بلدية المحافظة، أنها عملت على تجهيز الحدائق العامة والمنتزهات وتهيئة مرافقها لاستقبال الزوار من المواطنين والمقيمين خلال عطلة العيد، بالإضافة إلى تزيين الطرق الرئيسة والميادين بالإنارة الجمالية وتجهيز مصليات العيد بالمحافظة، لافتة إلى أن الفرق الميدانية تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية للتأكد من التزامها وتقيدها بالاشتراطات الصحية.// انتهى //00:11ت م0002