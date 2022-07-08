مزدلفة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأطلقت الهيئة العامة للنقل دليل التنقل في الحج لعام 1443هـ، الذي يأتي في إطار حرصها على تهيئة كافة الظروف المناسبة لتقديم الرعاية المتكاملة لضيوف بيت الله الحرام ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.ويتضمن دليل التنقل في الحج أهم تعليمات وإرشادات السلامة والأمان أثناء استخدام مختلف وسائل النقل العام بالحج، حيث اشتمل على تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع، وتعليمات استخدام النقل بالحافلات، إضافة إلى تعليمات وإرشادات السلامة أثناء استخدام النقل.واحتوى الدليل على تعريف بأهم وسائل النقل الحديثة المستخدمة في نقل الحجاج لموسم حج عام 1443هـ، ووصفاً لمشروع قطار المشاعر المقدسة الذي يبدأ من عرفة مروراً بمزدلفة وانتهاء بمحطة مشعر منى، حيث يتكون قطار المشاعر من 16 قطاراً يعمل بسرعة 80 كلم في الساعة للربط بين محطات المشاعر التسع والمتصلة بخط حديدي مزدوج يبلغ طوله 18 كلم، وتبلغ سعة القطار الواحد ثلاثة آلاف راكب في حين تبلغ الطاقة الاستيعابية لقطاراته 72 ألف راكب في الساعة.// انتهى //00:17ت م0004