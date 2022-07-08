رفحاء 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسكثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء أعمال النظافة العامة والرقابة الصحية، على متاجر ومحال الحلويات والمواد الغذائية ومحال الحلاقة والمشاغل النسائية ومغاسل الملابس، ضمن خطتها التشغيلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.وأوضحت بلدية رفحاء أن هذه الأعمال تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية والبلدية والمحافظة على سلامة المستهلك، مؤكدة استمرار الجولات الميدانية بشكل مكثف، وتطبيق الأنظمة ولائحة الجزاءات والغرامات البلدية المعتمدة، داعية الجميع إلى المسارعة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات الموحد 940.// انتهى //00:24ت م0005