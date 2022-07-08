تبوك 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة تيماء التابعة لأمانة منطقة تبوك استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتهيئة الحدائق والمتنزهات والمرافق الترفيهية، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتقديم أفضل الخدمات للسكان والزوار.ووفرت بلدية المحافظة منظومة خدمات متكاملة من خلال أعمال الصيانة والتجديد، والحرص على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة في الألعاب بالمرافق الترفيهية.وفي جانب آخر تواصل البلدية جهودها في مراقبة المحال وتكثف الجولات الميدانية التفتيشية على محال المواد الغذائية والمطاعم والبوفيهات والبقالات ومحطات الوقود والتموينات ومحال الحلاقة والمحال ذات العلاقة بالصحة العامة، للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بمنشآت الصحة العامة واستيفائهم للشروط الصحية.// انتهى //01:01ت م0008