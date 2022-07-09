الأسياح 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأنهت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم جميع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من النواحي الخدمية والرقابية، حيث شملت الاستعدادات تجميل طرق ومداخل المحافظة وجميع المراكز التابعة لنطاق خدمات البلدية بعقود الزينة التجميلية على أعمدة الإنارة والشوارع واللوحات الجمالية التعبيرية بمناسبة عيد الأضحى .ووضعت البلدية خطة شاملة لتنظيم العمل وزيادة الطاقة الرقابية على الأسواق خلال إجازة العيد ، حيث بلغ عدد الجولات الرقابية بأكثر من 200 زيارة تفتيشية وتم رصد 40 مخالفة وإنذار، بالإضافة إلى تهيئة وتنظيف مصليات العيد والاهتمام بالمناطق المحيطة لجميع المصليات المخصصة لإقامة صلاة العيد بالمحافظة وجميع المراكز .// انتهى //02:45ت م0009