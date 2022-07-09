ظهران الجنوب 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأكملت بلدية ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ، وفق خطة العمل التي أعدت لهذا الشأن، بتهيئة الحدائق العامة بالعمل على قص وتهذيب الأنجيلة ومواصلة تعقيم ألعاب الأطفال، وتهيئة الساحات العامة.وأوضحت البلدية أنها ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال أيام العيد شملت مهام الإدارة الصحية وجولات مكثفة على المطاعم وأسواق النفع العام، مبينةً أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بأعمالها اليومية كافة.// انتهى //02:45ت م0010