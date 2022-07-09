الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة رئيس الوزراء السابقالقيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المباركالملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحىالرئيس الشيشاني يُغادر المدينة ويصل إلى جدةفيصل بن فرحان يلتقي وزيري خارجية الأرجنتين والبرازيلفيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية الصينفيصل بن فرحان يشارك في اجتماع وزراء خارجية قمة مجموعة العشرينأمير مكة يعلن نجاح نفرة الحجيج إلى مزدلفة خلال 4 ساعاتوزير الحجّ: اكتمال تصّعيد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفّات خلال موسم حج هذا العام 1443هـ« الصحة»: إجراء 8 عمليات قلب مفتوح و108 عمليات قسطرة قلبية لمرضى من ضيوف الرحمنأمير القصيم يهنى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بمناسبة عيد الأضحى المباركنائب أمير القصيم يرفع التهنئة للقيادة الحكيمة بمناسبة عيد الاضحى المباركالكشافة يرشدون 2577 حاجاً في المشاعر خلال اليومين الماضيين«الإحصاء»: 899,353 حاجاً وحاجة إجمالي أعداد الحجاج لموسم هذا العامهيئة الإذاعة والتلفزيون تطلق قناة تلفزيونية ورقمية لبث شعائر الحجنجاح مشروع الترجمة الفورية لخطبة عرفة بأربع عشرة لغة"كبار العلماء": نعتزّ بالثقة الملكية التي توالت على اختيار أعضائها لإلقاء خطبة عرفة"الصحة": كوادر سعودية لرفع رضا الحجاج وتحسين تجربتهمإمام المسجد النبوي: "عرفة" يوم جليل تقترب فيه الأرض من السماءوأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (درس سعودي ملهم): أدت الوفود الإيمانية ركن الحج الأعظم، وشهدت الوقفة الكبرى على صعيد عرفات الطاهر، ملبية ومكبرة، رافعة أكفها للباري عز وجل بالتضرع والدعاء وطلب المغفرة، وسط خدمات متكاملة، وتسخير الطاقات البشرية والمادية كافة لخدمة الحجاج، وتوفير أقصى ظروف الراحة والطمأنينة لهم ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمن تام.وأضافت : ويؤدي حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم أعمال يوم النحر برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم الاتجاه للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، تواكبهم متابعة أمنية وصحية ومرورية لتنظيم خطط تصعيد وتفويج الحجيج وتأمين سلامتهم، محققة معادلة صعبة بتوفير انسيابية ومرونة تامتين، مع التزام الاحترازات والإجراءات الوقائية لحماية وفود الرحمن، في درس سنوي مذهل في طريقة إدارة الحشود والحفاظ على سلامتهم.وزارت : في أيام معدودات يلمس ضيوف الرحمن اهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله- بكل تفاصيل هذه الشعيرة العظيمة، في ظل خطة محكمة وميسرة للنقل والمواصلات في المشاعر، والخدمات الصحية والطبية غير المحدودة، كما يقضي الحجاج نسكهم وسط مشروعات إيواء ومخيمات متكاملة الخدمات في أعلى مستويات التصميم والتأثيث، وخدمات التغذية والرعاية التي تعد الأضخم حول العاوختمت : في كل عام تقدم المملكة تجربة استثنائية مبهرة في إدارة هذه المناسبة المقدسة، رغم تحديات حقيقية تتمثل في محدودية الزمان والمكان، وضخامة الحشود، وصعوبة المناخ، وفي كل موسم يبرز مشروع مبتكر وفكرة جديدة للتغلب على أي عقبة، بما يسهم في تذليل أداء الحجاج لنسكهم، ويجعل أداء الركن الخامس أيسر وأكثر سهولة وانسيابية من العام الذي سبقه، وهو أمر تقوم به المملكة باعتزاز وفخر في ظل قيادة جعلت خدمة الحرمين الشريفين وضيوفهما واجبها الأسمى وهدفها الأعظم، بل وتسمّت بشرف هذا الواجب العظيم، في رسالة للعالم أجمع بأن هذه البلاد المباركة لا تدخر جهداً في خدمة ضيوف الرحمن والوقوف على راحتهم وطمأنينتهم، مقدمة كل عام قصة نجاح ملهمة، ودروساً ثمينة في حسن التنظيم ودقة الإدارة، وشرف أداء الواجب.// انتهى //05:58ت م0015