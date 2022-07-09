إسلام آباد 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم مضامين خطبة الحج التي تناولت حث المسلمين على تقوى الله وامتثال أوامره لنيل الفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة.وسلطت الضوء على استمرار هطول الأمطار الموسمية بغزارة، وارتفاع حصيلة ضحايا الحوادث الناجمة عن الأمطار في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، واستمرار جهود البحث والإنقاذ ومساعدة المنكوبين.واهتمت بتبادل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تهانيء عيد الأضحى المبارك مع عدد من قيادات الدول الإسلامية الصديقة.وتناولت صحف إسلام آباد في الشأن الدولي صدمة الشعب الياباني والعالم بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.كما نشرت صحف السبت تقرير الأمم المتحدة الذي أشار إلى أن باكستان من بين الدول الأكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار والتضخم.// انتهى //07:56ت م0021