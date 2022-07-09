الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس‏اطلقت بلدية الخرج صباح اليوم، في مدينة السيح مبادرة مجتمعية بعنوان "ثلث الأضحية"، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الهادفة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي.وتتيح المبادرة للمواطنين والمقيمين في مدينة السيح، إمكانية التبرع بجزء من أضاحيهم إلى الأسر المحتاجة المسجلة لدى الجمعيات والمؤسسات الخيرية. حيث يتم استلام ثلث الأضحية من المتبرع في المسالخ المعتمدة ووضع اللحوم في الصناديق المخصصة، ونقلها إلى الجمعيات الخيرية عبر الشاحنات المبردة، ليتم تقطيع اللحوم وتغليفها وتخزينها، ومن ثم توزيعها على الأسر المحتاجة.// انتهى //08:00ت م0022