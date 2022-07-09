الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة باسمه ونيابة عن منسوبي المركز التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- ولشعب المملكة بمناسبة حلول عيد الأضحى.وسأل المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء لما يقدمانه لشعب المملكة وللأمتين العربية والإسلامية من أعمال عظيمة، وأن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، و أن يتقبل من ضيوف الرحمن نسكهم وأن يعودوا إلى بلدانهم سالمين غانمين.// انتهى //08:01ت م0023