الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظهما الله– بمناسبة حلول عيد الأضحى .وسأل الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة - أيدها الله - موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.// انتهى //08:04ت م0025