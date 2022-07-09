القاهرة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهاني مع قادة الدول العربية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأشارت إلى أن أكثر من مليون حاج من ضيوف الرحمن سيبدأون اليوم رمى جمرة العقبة الكبرى في منى بعد أن وقفوا أمس على صعيد جبل عرفات وسط أجواء إيمانية وفرحة عارمة بأداء الركن الأكبر للحج.وثمّنت الصحف الحالة الانسيابية التي شهدتها الحركة المرورية لانتقال ضيوف الرحمن من منى إلى عرفات وعدم تسجيل أي حالات مريضية مؤثرة بين ضيوف الرحمن .وتطرقت إلى بدء سباق الزعامة لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون وذلك وسط قلق في حزب المحافظين من فترة انتقالية صعبة قبل انتخاب زعيم جديد .وتحدثت الصحف المصرية عن مصرع رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي أمس، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطاباً ضمن حملته الانتخابية، فى حادث اغتيال مفجع نددت به عواصم العالم.// انتهى //10:29ت م0033