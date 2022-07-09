جدة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسغادر فخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان جدة اليوم، بعد أدائه مناسك الحج.وكان في وداع فخامته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافروعدد من المسؤولين.// انتهى //10:29ت م0034