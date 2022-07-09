لندن 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء السباق على خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، مستعرضةً أبرز المرشحين والسياسات التي سيطرحونها أمام الجمعية العمومية لحزب المحافظين الحاكم التي ستختار الفائز.وفي الشأن الدولي، تناولت الصحف إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، محادثات مهمة مع ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، بعد يوم من حضورهما اجتماعات مجموعة العشرين G20 التي استضافتها جزيرة بالي الإندونيسية .وتطرقت إلى إلقاء القبض على المشتبه به في مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أثناء حديثه في حملة سياسية صباح الجمعة في مدينة نارا الجنوبية.ونقلت الصحف البريطانية تحذير علماء من أن متحور جديد من فصيل أوميكرون قد يجلب ثاني أكبر موجة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.// انتهى //10:30ت م0036