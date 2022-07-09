الرباط 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بأداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج، بعد أن أدوا أمس الوقفة بصعيد عرفات الطاهر في أمن وأمان.ونقلت الصحف تصريحات عدد من الحجاج المغاربة الذين عبروا عن ارتياحهم للظروف التي تجري فيها المناسك لهذا العام، مشيرين إلى أن الخدمات المقدمة توفر لهم أفضل الأجواء لأداء هذه الفريضة على أكمل وجه.واهتمت صحف السبت بالاتفاق الذي تم أمس بالرباط، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، على تعزيز شراكة جديدة تشمل آليات للتعامل مع أساليب العمل الجديدة التي تستخدمها المنظمات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.وتابعت تطورات المشهد السياسي في تونس، على ضوء الحملة الممهدة للاستفتاء على الدستور المقرر إجراؤه في 25 يوليو الجاري.وتطرقت صحف الرباط إلى انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، وسط أجواء تسيطر عليها الأوضاع الاقتصادية العالمية ومشاكل إمدادات الطاقة.// انتهى //10:46ت م0037