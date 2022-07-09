بكين 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسسجّلت الصين ارتفاعاً بنسبة 6.1 بالمئة في مؤشر أسعار المنتجين خلال يونيو الماضي على أساس سنوي .وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينيين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي .يُذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أظهر بعض علامات التعافي خلال الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن انتشار وباء كورونا .// انتهى //10:49ت م0038