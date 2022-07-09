اقتصادي / الصين تسجّل ارتفاعاً بنسبة 6.1 بالمئة في مؤشر أسعار المنتجين
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
بكين 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
سجّلت الصين ارتفاعاً بنسبة 6.1 بالمئة في مؤشر أسعار المنتجين خلال يونيو الماضي على أساس سنوي .
وأوضحت الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينيين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي .
يُذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أظهر بعض علامات التعافي خلال الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن انتشار وباء كورونا .
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