الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.كما قدم سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات, وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //10:56ت م0039