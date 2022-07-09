نجران 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، باسمه واسم أهالي ومسؤولي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وقال: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد عليكم بالخير والتمكين ودوام العزة والسؤدد".كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة.وقال: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران وباسمي عظيم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك سائلين الله عز وجل أن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما تقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة الإسلام والمسلمين في موازين حسناتكم، وأن يمدكم بطول العمر، ويسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يعيد العيد عليكم بالخير والتمكين".// انتهى //11:03ت م0041