الباحة 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واسرفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرُ منطقةِ الباحة، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمينِ - حَفِظَهُمَا اللهُ - بمناسبةِ حلولِ عيدِ الأضحى المباركِ.وقالَ سموُّهُ : "نيابةً عن جميعِ أهالي المنطقةِ، أرفعُ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ للقيادةِ الرشيدةِ - أيَّدَها اللهُ - بهذه المناسبةِ المباركةِ، وأسألُ اللهَ –عزَّ وجلَّ – أنْ يديمَ عِزَّكُم ويُمَتِّعَكُم بموفورِ الصحةِ والعافيةِ ،وأنْ يجعلَ ما تقدمُونَهُ من خِدْمَاتٍ وعنايةٍ ومتابعةٍ لحجاج بيت الله الحرام - حتى يُتِمُّونَ حجَهم بكلِ يسرٍ وسهولةٍ - في ميزانِ حَسَنَاتِكُمْ ، كما ندعوه سبحانَه وتعالى أنْ يديمَ على بلادِنا أمنَها واستقرارَها وازدهارَها في ظلِّ قيادتِكُم الحكيمةِ ".// انتهى //11:04ت م0042