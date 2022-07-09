نجران 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسنقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تهاني القيادة الحكيمة لأهالي المنطقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده على ولاة أمر هذه البلاد وعلى الوطن والمواطنين ، باليمن والخبر والبركات.ونوه سموه خلال استقباله الأهالي والمسؤولين المهنئين بعيد الأضحى المبارك، في ديوان الإمارة اليوم , بتميز الجهات المعنية في تنظيم أداء فريضة الحج هذا العام، تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ-حفظهما الله- ـ، وقال "يؤدي فريضة الحج هذا العام، مليون حاج من الداخل والخارج، في أجواء إيمانية آمنة وصحية، إذ شاهدنا الإحكام في التنظيم، والسلاسة في أداء النسك، فنحمد الله تعالى أن رفع عنّا الوباء والبلاء، وأن مكّن لهذه البلاد ولاة أمر، سخروا أنفسهم لخدمة الإسلام والمسلمين، وتأمين صحة وسلامة وأمن الحاج والمعتمر وزائر مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم" .وتطرق سموه إلى ما حققه الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الفائت وما قدمته أسرة التعليم من جهود كبيرة طيلة هذا العام , حاثا أولياء الأمور على تغذية الطالب فكريًا وعمليا وعلميًا خلال الإجازة الصيفية ، بالتنزه، والترفيه، والزيارات، والتعليم الصيفي وغيرها.كما أعرب سمو أمير نجران عن فخره واعتزازه بمنسوبي القوات العسكرية بالمنطقة، الذين يقفون على حراسة حدود المنطقة ، وصون الأمن ، لينعم الجميع بحياة آمنة مطمئنة ولله الحمد، سائلا الله أن يحفظهم ويعينهم، وأن يرحم الشهداء منهم ، ويعجّل في شفاء المصابين.// انتهى //12:20ت م0072