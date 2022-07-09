جدة 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الأمن والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //12:21ت م0073