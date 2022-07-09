حفر الباطن 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وسأل سموه الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين، وأن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وتقدُّمها في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله -، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام نسكهم.// انتهى //12:22ت م0074