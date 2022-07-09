الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، باسمه ونيابةً عن منسوبي الهيئة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يُعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة، والمملكة ترفل بالخير والرخاء، وأن يديم على الوطن أمنه ورخاءه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة.وقدّم معاليه بهذه المناسبة شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيّدها الله - على ما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود، ساعدها في القيام بدورها في تنفيذ خطة موسم الحج، وذلك بتيسير إجراءات دخول ضيوف الرحمن عبر المنافذ البرية البحرية والجوية، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة من خلال جميع القطاعات في سبيل تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.// انتهى //12:23ت م0075