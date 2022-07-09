عام / سمو نائب أمير نجران يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
السبت 1443/12/10 هـ الموافق 2022/07/09 م واس
نجران 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة ، منوهاً بالجهود المباركة التي تبذل لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ، وتقديم جميع التسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله في ظل متابعة واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.
ودعا سمو نائب أمير منطقة نجران - الله تعالى- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أعواما عديدة وهما في أتم صحة وعافية، وعلى البلاد بالخير والمسرات ، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
// انتهى //
12:25ت م
0076