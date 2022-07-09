نجران 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بهذه المناسبة ، منوهاً بالجهود المباركة التي تبذل لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ، وتقديم جميع التسهيلات التي تمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله في ظل متابعة واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.ودعا سمو نائب أمير منطقة نجران - الله تعالى- أن يعيد هذه المناسبة على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أعواما عديدة وهما في أتم صحة وعافية، وعلى البلاد بالخير والمسرات ، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.// انتهى //12:25ت م0076