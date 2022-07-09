الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وأشاد بالجهود المبذولة من قطاعات الدولة كافة في سبيل إنجاح موسم الحج هذا العام، مثمناً جهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- وحرصها على سلامة الحجاج وتقديم الخدمات والتسهيلات ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، فإن خدمة ضيوف الرحمن هي شرف عظيم ومصدر فخر واعتزاز لبلادنا.وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على المملكة وشعبها العزيز بالأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.// انتهى //12:32ت م0079