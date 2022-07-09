الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله أن يعز خادم الحرمين الشريفين، ويحفظه بحفظه، وأن يمتعه بالصحة والعافية، ويعيد هذه المناسبة أعواماً عديدة مليئة بالخير والبركات.كما رفع معاليه أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.// انتهى //12:33ت م0080