الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.وسأل الدكتور العنقري المولى -عزَّ وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة موفور الصحة والعافية، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة، وأن يعيده على الوطن باليُمن والبركات.// انتهى //12:33ت م0081