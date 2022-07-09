منى 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد -حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والقيادة الرشيدة بالخير واليُمن والبركات.وأشاد بما وفرته الدولة من إمكانات مادية وبشرية لجميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام حيث تكاملت منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة.وثمن الدكتور العويسى باسم منسوبي "الهلال الأحمر السعودي " الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لمختلف القطاعات ومن بينها المجال الإسعافي الذي حظي بدعم لا محدود للنهوض به إلى المستويات المنشودة.// انتهى //12:33ت م0082