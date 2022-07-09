الرياض 10 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 09 يوليو 2022 م واسرفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والاستقرار ورغد العيش في ظل القيادة الكريمة.وأكد الخريف، أن ما تقدمه القيادة الحكيمة من أعمال جليلة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتيسير سُبل الحج، بعد زوال الظروف الاستثنائية التي مرت بها المشاعر المقدسة خلال العامين الماضيين، جراء جائحة كورونا، هو ترجمة لما تحظى به الأماكن المقدسة من رعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهم الله- سائًلا الله أن يعينهما على ذلك وأن يجعلها في ميزان حسناتهما، وأن يمدّهما بالتوفيق والعون والسداد.// انتهى //12:34ت م0083